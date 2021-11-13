В ЛНР простились с участником Сталинградской битвы

В войну Ковалев 14-летним подростком пошел воевать. Фото: Славяносербская райадминистрация

Сегодня, 13 ноября, жители Славяносербского района простились с последним проживавшим в регионе ветераном Великой Отечественной войны Анатолием Ковалевым.

- На 93-м году ушел из жизни ветеран войны Ковалев Анатолий Андреевич, проживавший в селе Хорошее, - сообщили в отделе по вопросам внутренней политики райадминистрации.

Проститься с ветераном пришли руководители района и села, представители молодежных и ветеранских организаций, жители села. Почетный караул несли военнослужащие Народной милиции Республики. В соответствии с военными традициями была организована торжественная церемония захоронения.

Глава администрации Славяносербского района Сергей Крамаренко рассказал, что когда началась война, Ковалев 14-летним подростком пошел служить в 26-й гвардейский танковый корпус, был участником Сталинградской битвы, награжден медалью «За победу над Германией».

- Он был мужественным, несгибаемой воли человеком, стойким и преданным своему Отечеству. Это большая утрата для всех нас, - подчеркнул Крамаренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«До последних дней участвовала в общественной жизни Донецка»: Ушла из жизни почетный ветеран Великой Отечественной войны Анна Ахтямова

Сердце Анны Алексеевны перестало биться на 96 году жизни (подробнее)