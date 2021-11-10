«До последних дней участвовала в общественной жизни Донецка»: Ушла из жизни почетный ветеран Великой Отечественной войны Анна Ахтямова

Анна Ахтямова. Фото: ДАН

10 ноября в Донецке скончалась почетный ветеран Великой Отечественной войны Анна Ахтямова. Об этом сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- На 96-м году ушла из жизни почетный ветеран Великой Отечественной войны, председатель совета организации ветеранов Ворошиловского района Анна Алексеевна Ахтямова, - говорится в сообщении. - От имени всех горожан выражаю искренние соболезнования близким и друзьям Анны Алексеевны. Память об этом замечательном человеке навсегда в наших сердцах.

Градоначальник отметил, что Анна Ахтямова была человеком невероятной энергии и активной жизненной позиции.

- Анна Алексеевна до последних дней участвовала в общественной жизни Донецка и занималась патриотическим воспитанием подрастающего поколения, - сказал Кулемзин.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил соболезнования близким Анны Ахтямовой.

– На протяжении многих лет, с 2005 года, Анна Алексеевна возглавляла Совет ветеранов Ворошиловского района Донецка. Вела большую работу с молодежью, делилась опытом и своими воспоминаниями. Каждая встреча с Ахтямовой, каждое мероприятие с ее участием были по-особому светлыми и добрыми, а жизненные уроки, которыми она делилась, запомнятся навсегда. Такие, как она, – соль земли Донбасса. Нам будет очень ее не хватать. Больно осознавать, что один за другим уходят те, кто хранил живую память о Великой Победе. Искренне скорбим с родными и близкими Анны Алексеевны, - сказал руководитель ДНР.

В начале марта во время встречи в преддверии Международного женского дня с Главой Республики Денисом Пушилиным Анна Ахтямова сказала:

«Война вспоминается как долгая, беспросветная ночь, которая длилась 1418 дней и ночей и унесла с собой 27 миллионов человек, и оставила после себя калек, инвалидов, вдов, детей-сирот. Война – это горе и смерть. Я была медсестрой в 230-й стрелковой Сталинской ордена Суворова дивизии, она штурмовала Берлин. И сегодня наши недруги говорят, что не Советский Союз победил в той войне. Я знаю, что мы как раз победили и наши ребята – советские воины Егоров и Кантария – водрузили знамя Победы на Рейхстаге.»

Глава ДНР Денис Пушилин и почетный ветеран Великой Отечественной войны Анна Ахтямова. Фото: ДАН

Анна Ахтямова в мае 1943 года по мобилизации комсомола была призвана защищать Родину. На фронт попала в возрасте 17 лет. Великую Отечественную она прошла медсестрой 230-й стрелковой дивизии, спасая сотни жизней. Участвовала в освобождении Донбасса, дошла до Берлина.

За самоотверженность и мужество была награждена орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За мужество», «За победу над Германией» и другими наградами.