В Донецке 14 ноября трамвайный маршрут №1 изменит схему движения

Трамвайный маршрут №1 – самый старейший и популярный Фото: Юрий СОБОЛЕВ

В Донецке 14 ноября с 11:00 до 15:00 в связи с проведением сотрудниками коммунального предприятия администрации «Донэлектроавтотранс» срочных аварийно-восстановительных работ на участке контактной сети от улицы Экономическая до железнодорожного вокзала, движение трамваев по маршруту общего пользования № 1 будет осуществляться по укороченной схеме. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин на своей странице в соцсети.

- Движение трамваев по маршруту общего пользования № 1 будет осуществляться по укороченной схеме «ДМЗ — ул. Экономическая», - написал Кулемзин.

При этом он призвал дончан и гостей города просит принять во внимание данную информацию при планировании своих поездок.

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