60 лет назад Сталино переименовали в Донецк

9 ноября 2021 года - 60 лет, как Сталино переименовали в Донецк Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В этот день, 60 лет назад, Указом Президиума Верховного Совета УССР Сталинская область была переименована в Донецкую, а город Сталино – в Донецк:

«Принимая во внимание пожелания коллективов предприятий, шахт, строек, совхозов, колхозов, научных учреждений и учебных заведений, а также ходатайство общественных организаций Сталинской области, Президиум Верховного Совета Украинской ССР постановляет: «Переименовать Сталинскую область в Донецкую, а город Сталино — в Донецк». (Указ Президиума Верховного Совета УССР от 9 ноября 1961 года).

Так что сегодня, 9 ноября у столицы ДНР своеобразный юбилей. В мире знают наш город как крупнейший индустриальный центр, который славится не только добываемым "черным золотом", инновационными технологиями, но и культурой, поэзией, литературой. Наших земляков, добившихся успеха в различных сферах, можно встретить во многих городах мира.

Они внимательно следят за событиями, которые происходят сейчас, и верят в нас! Потому что словосочетание "донецкий характер" обязывает. Не проигрывать, не склонять голову перед чуждыми идеалами, беречь свою историю и свой дом.

С Днем рождения, любимый город Донецк!