Ушла из жизни родоначальник перинатальной службы Луганщины Зинаида Скорик

Зинаида Скорик почти 20 лет проработала главным врачом Луганского родильного дома № 2. Фото: АГ Луганск

На 92-м году ушла из жизни известный врач, почетный гражданин Луганска Зинаида Скорик. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации.

Скорик начала трудовую деятельность в 1958 году после окончания Крымского медицинского института. С 1974-го по 1993 год работала главным врачом Луганского родильного дома № 2. На счету медика тысячи успешных операций по спасению жизни рожениц и новорожденных, многие из которых проведены по уникальным методикам. Скорик считается родоначальником перинатальной службы Луганщины. Автор многих научных трудов по акушерству и гинекологии, заслуженный врач Украины.

- Коллеги и друзья неизменно отмечали ее потрясающую работоспособность, жизнеутверждающую кипучую энергию, оптимизм и любовь к своей профессии, – отметили в столичной администрации.

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