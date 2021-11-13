«Ушла из дома и не вернулась!» В Донецке ищут 16-летнюю Викторию Несмеянову

Виктория Несмеянова ушла из дома 31 октября. Фото: Семейный архив семьи Несмеяновых

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин на своей странице в соцсети разместил информацию о поиске 16-летней Виктории Несмеяновой.

- Прошу опубликовать и помочь в поиске ребенка! – обратился к дончанам мэр города.

Он сообщил, что 31 октября 2021 года ушла из дома и по настоящее время не вернулась Несмеянова Виктория Андреевна, 2005 года рождения.

Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, лицо круглое, глаза серые, волосы темные, короткие.

Особые приметы: в области поясницы и на левой ноге родимые пятна круглой формы. Была одета в черную куртку, белые кроссовки. Каких-либо документов при себе не было.

Если вам что-либо известно о местонахождении девочки – сообщите в полицию по номеру 102 или по номерам родителей 071-362-37-94; 071-701-90-89.

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