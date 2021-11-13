Село Весняное в ЛНР украинские военные обстреляли из 152-миллиметровых пушек

По селу в ЛНР украинские военные стреляли из артиллерийских орудий калибра 152 мм. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Киевские силовики три раза за сутки нарушили «режим тишины» в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрелам подверглись районы сел Весняное, Калиновка и поселка Молодежное. Огонь велся из 152-мм арторудий, станковых противотанковых гранатометов СПГ-9 и крупнокалиберного пулемета.

Особенно досталось селу Весняное Славяносербского района.

- В 16:20 со стороны населенного пункта Причепиловка ВСУ обстреляли Весняное из артиллерийских орудий калибра 152 мм, выпустив четыре снаряда, - говорится в сообщении.

Было использовано тяжелое вооружение, которое в соответствии с Минскими соглашениями должно быть отведено. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях не поступала.

Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

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