За сутки в ДНР провели более 2 тысяч исследований на коронавирус

По последним данным, в Республике зарегистрированы 95473 случая ковида
Фото: Павел МАРТИНЧИК
За прошедшие сутки медики Донецкой Народной Республики провели 2128 исследований на коронавирус. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.
- С их помощью были выявлены 773 случая заражения граждан COVID-19. А у 124 пациентов диагноз смогли установить на основании симптомов проявления болезни, - рассказали в ведомстве.
Существенно возросло количество пневмонийных больных. За сутки врачи выявили 160 таких пациентов, из них госпитализировали в больницы 118 человек.
В Минздраве также уточнили, что с начала эпидемии коронавируса в ДНР медики подтвердили 95473 случая заболевания коронавирусом. На утро сегодняшнего дня лечение от COVID-19 получают 17979 граждан Республики. За время пандемии 70110 жителей ДНР уже переболели этой инфекцией и выздоровели.
За прошедшие сутки, 11 ноября, коронавирус унес жизни 77 человек. В общей сложности, COVID-19 стал причиной 7384 летальных исходов в Республике.
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