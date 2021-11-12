В Луганске наградили экспертов, занимавшихся поиском и перезахоронением останков жертв ВСУ

Работу по поиску пропавших без вести в 2014-2015 годах эксперты ЛНР вели на протяжении семи лет. Фото: сайт Главы ЛНР

В Луганске наградили экспертов, занимавшихся поиском и перезахоронением останков жертв украинской агрессии. Участников эксгумационных работ лично поблагодарил Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

- Мы должны показать всему миру ту нечеловечность, беспредел, варварство, которые происходили на нашей территории, и то, что совершали вооруженные до зубов украинские военные в отношении мирных граждан нашей Республики. Всю эту работу, уважаемые друзья, выполняете вы. Это та работа, к которой мы шли очень долго, - сказал он.

Глава Республики подчеркнул, что благодаря объединению усилий с Донецком и соседней Россией работа по поиску и перезахоронению погибших велась на достойном уровне. Всем задействованным в ней лицам он вручил медали «За заслуги» II степени, «За верность долгу», почетные знаки «От благодарного народа ЛНР», «За служение делу», «За усердие», грамоты и благодарности.

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