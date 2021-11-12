Установлены имена 30 захороненных в ЛНР жертв ВСУ

Благодаря кропотливому труду поисковиков и судмедэкспертов некоторых погибших удалось идентифицировать. Фото: ЛИЦ

В Луганской Народной Республике подошел к концу пятый этап работ по вскрытию спонтанных и массовых захоронений. Судмедэкспертам удалось идентифицировать останки и установить личности 30 жертв ВСУ, обнаруженных погребенными в братских могилах. Об этом заявили в межведомственной рабочей группе по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти.

Там сообщили, что в окрестностях поселка Видное под Луганском у подножия мемориала «Не забудем, не простим» состоялась церемония перезахоронения останков 115 мирных жителей ЛНР, павших жертвами украинской агрессии.

Накануне обнаруженные в процессе эксгумационных работ тела осмотрели судмедэксперты. Были взяты образцы биологического материала, необходимые для дальнейшей идентификации личностей погибших.

- На момент перезахоронения установлены имена 30 жертв украинского неонацизма, - уточнили в межведомственной группе.

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