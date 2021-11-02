«Ни один виновный не уйдет от ответа»: В Луганске обсудили тему поиска без вести пропавших в Донбассе

Участники встречи обсудили вопросы, связанные с поисковой работой, идентификацией тел и увековечиванием памяти погибших за годы войны в Донбассе. Фото: сайт Главы ДНР

Сегодня в Луганске прошел международный круглый стол, посвященный предварительным итогам работы по поиску без вести пропавших в Донбассе. В нем приняли участие Главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, общественные и государственные деятели двух государств, а также непосредственные руководители и участники процесса розыска захоронений жертв вооруженного конфликта в регионе.

Участие в круглом столе приняли Главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Фото: сайт Главы ДНР

Участники встречи обсудили острые темы, связанные с поисковой работой и идентификацией обнаруженных тел, а также поговорили про увековечивание памяти погибших за время войны в Донбассе.

По мнению Главы ДНР Дениса Пушилина, виновные в гибели мирных жителей обязательно предстанут перед международным судом. Для этого республики готовы предоставить серьезную доказательную базу.

- Уже сегодня мы делаем все возможное, чтобы возмездие настигло всех, кто посмел переступить черту человечности. Наша задача - чтобы ни один виновный не ушел от наказания. Мы обязательно добьемся этого, - подчеркнул Глава ДНР.

От также отметил, что своим нежеланием вести совместные поиски пропавших людей в Донбассе Киев только лишний раз подтверждает свою причастность к их исчезновению.

- Более того, Украина блокирует предложения и международных организаций. Например, Международный Комитет Красного Креста выходил с такой инициативой. По сути, этим украинские власти признают свою вину в убийствах мирных граждан Донбасса, - считает Денис Пушилин.

В свою очередь, Леонид Пасечник выразил уверенность в том, что объединение усилий двух республик позволило существенно ускорить процесс поиска и идентификации жертв украинской агрессии, и, кроме этого, придало делу больший резонанс.

- Объединяя наши усилия, мы получаем возможность показать реальный масштаб преступлений, совершенных на территории всего Донбасса, а не отдельно взятой Республики, и это очень важно, - сказал лидер ЛНР.

Он также отметил, что в ходе поисковых работ республики активно обмениваются информацией и формируют общую базу.

- Мы пользуемся услугами лабораторий ДНК, которые расположены в ДНР, за что нашим братьям большое спасибо, и это, конечно же, расширяет наши возможности по установлению личностей захороненных, - заверил руководитель ЛНР.

Руководители республик возложили венки на месте массового захоронения жертв украинской агрессии вблизи Луганска. Фото: сайт Главы ДНР

Напомним, в республиках Донбасса активизировали работу по поиску пропавших без вести во время войны. На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике уже обнаружены и подняты на поверхность останки 147 человек, погибших при неизвестных обстоятельствах в ходе боевых действий. А на территории ЛНР из стихийных захоронений извлекли останки 267 жертв агрессии ВСУ. Ведется работа по опознанию тел и поиску родственников погибших.

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