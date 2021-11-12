Коронавирус в ЛНР унес жизни еще 19 жителей

Вирус вызывает не только болезнь, он еще и скрытую, латентную, форму инфекции Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в Луганской Народной Республике был зарегистрирован 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Теперь общее количество жителей, которые заболели COVID-19, выросло до 19755 человек. Такие данные привели в Министерстве здравоохранения Республики.

В ведомстве уточнили, что из всего числа заразившихся уже справились с инфекцией и были выписаны из больниц 15396 человек. Но не всем удается справиться с опасным вирусом - медики снова зарегистрировали несколько смертей. Заражение COVID-19 стало причиной 19 новых летальных исходов.

- С начала эпидемии коронавирус унес жизни 2684 жителей, - рассказали в министерстве.

Напомним, с 22 ноября в Луганской Народной Республике снимут запрет на организованные поездки детей. Кроме того, учащимся 5-11-х классов разрешено перейти на очную форму обучения с 15 ноября - но только в тех классах и помещениях, которые соответствуют всем санитарным требованиям. Для этого школы уже закупили рециркуляторы.

Читайте также

В Луганске проверили соблюдение масочного режима в маршрутках

На четырех пассажиров и водителя были составлены админпротоколы (подробнее)