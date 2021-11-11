Погода в Донецке: 12 ноября ожидается пасмурный и холодный день, без осадков

В пятницу синоптики прогнозируют в столице ДНР облачную и прохладную погоду Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В пятницу, 12 ноября, синоптики прогнозируют в столице Донецкой Народной Республики пасмурную и холодную погоду. На протяжении всего дня на небе будут виднеться облака. Впрочем, осадков быть не должно.

Утром температурный фон будет колебаться в пределах -1…+5 градусов по Цельсию, днем воздух за окном прогреется максимум до +7 градусов выше ноля.

Ветер преимущественно юго-западный, с порывами до 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751-750 миллиметров ртутного столба.

12 ноября в народе почитают память святого Зиновия - епископа Егейского. Этот день считался праздником для птиц, его еще называли Зиновий-синичник. Птицы в этот период предсказывали погоду: если синицы массово собирались вблизи домов - ждали сильных холодов. Если птицы свистели, то день обещал быть ясным. А если синицы пищали с самого утра - то уже ближе к ночи должен был ударить мороз.

Читайте также

Глава ДНР ответил на вопрос об отмене комендантского часа в Республике

Денис Пушилин в ходе Большого интервью заявил, что комендантский час будет полностью отменен, но поэтапно (подробнее)