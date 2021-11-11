Глава ДНР ответил на вопрос об отмене комендантского часа в Республике

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

В ходе Большого интервью Главы Донецкой Народной Республики жительница Макеевки задала вопрос Денису Пушилину об отмене комендантского часа.

- В Луганской Народной Республике до февраля 2022 года отменили комендантский час. Когда его отменят в ДНР? – спросила девушка.

- Мы с гражданами договаривались, что будем идти поэтапно. С учетом тех ограничений, связанных с ковидом. С учетом пожеланий определенных категорий граждан, у которых вызывало опасение с резкой отменой комендантского часа в плане преступности - мы экспериментировали, убирали его на какие-то периоды, потом – на выходные, - ответил руководитель государства.

Денис Владимирович рассказал, что следующие шаги уже есть в планах, но нужно подождать и исходить из тех условий, которые есть внутри Республики.

- В Луганской Народной Республике значит все хорошо. Там принимает решения Леонид Иванович Пасечник, - сказал Пушилин. - Я вижу, что мы как договаривались, в рамках этого плана должны и идти. Поэтапная отмена комендантского часа, вплоть до полной отмены.

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