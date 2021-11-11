Глава ДНР ответил на вопрос, в чем его главная цель на ближайшие несколько лет. Фото: Сайт Дениса Пушилина

Главная цель Главы ДНР Дениса Пушилина на ближайшие несколько лет – сделать все для улучшения жизни жителей Донецкой Народной Республики. Об этом он заявил во время своего большого интервью.

- Задачи, которые я ставлю перед собой и Республикой, – реализовать анонсированную программу развития на 2022-2024 года, поддержать развитие экономики, максимально обеспечить продовольственную безопасность, сделать все возможное, чтобы уровень жизни жителей Республики повысился, - сообщил Денис Пушилин.

Глава ДНР назвал задачи, которые ставит перед собой на ближайшее будущее, не считая необходимости мирного урегулирования ситуации в Донбассе.

Напомним, что в Донецке прошло большое интервью с Главой ДНР. Денис Пушилин ответил на вопросы журналистов, касающиеся текущей ситуации в Донбассе. Трансляция встречи проходила в прямом эфире на телеканале «ЮНИОН», посмотреть ее можно было также в YouTube и соцсетях.

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