В ДНР выявили около 1000 заболевших COVID-19 за сутки

У части пациентов на наличие инфекции в организме указали симптомы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Согласно данным статистики, которую обнародовали сегодня в Министерстве здравоохранения ДНР, с начала эпидемии коронавирусной инфекцией в Республике заразились 94576 жителей. Почти тысяча из них заболела только за прошедший день.

- Вчера, 10 ноября, медики провели 2010 исследований на коронавирус. В 867 случаях заражение COVID-19 было подтверждено. Помимо этого, у 123 пациентов на наличие инфекции в организме указали симптомы, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве также уточнили, что за сутки выявили у 144 пациентов пневмонию, из них 82 человека положили в больницу.

Таким образом, на утро 11 ноября лечение от COVID-19 в амбулаторных условиях и стационаре получают 18172 жителя ДНР. За время эпидемии справились с опасным недугом 69097 человек. А вот для 7307 граждан заражение коронавирусом привело к смерти. За минувшие сутки инфекция унесла жизни 67 людей.

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