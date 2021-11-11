Глава ДНР ответил на вопрос предпринимателя из Новоазовска о повальных проверках бизнеса

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

Предприниматель из Новоазовска в ходе Большого интервью Главы Донецкой Народной Республики задал вопрос Денису Пушилину: со стороны государства усилились повальные проверки бизнеса. Как быть предпринимателям, ведь просто количество проверок не увеличивается?

- С учетом того, что бизнес за эти годы и так находился не в простых условиях, есть предпосылки к тому, чтобы организовать некие каникулы проверочных мероприятий. То есть просто их минимизировать. Это очень серьезно помогло бы бизнесу, - отвечает Денис Владимирович. - Это ровно из тех диалогов, которые у меня есть с предпринимателями. Они говорят: вы делаете на нас большие ставки, мы хотим развиваться, но проверяющие органы, которых очень много, и которые не всегда требуют то, что нам под силу, это сильно тормозит развитие.

Руководитель государства отметил, что для решения этого вопроса нужно подкорректировать и законодательство.

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