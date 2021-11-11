Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Республике зарплаты повысят в разы

Пушилин заявил, что в Республике зарплаты повысят в разы. Фото: Сайт Главы ДНР

В Донецкой Народной Республике запланирована программа повышения заплат до уровня оплаты труда в соседней Ростовской области. Об этом Глава ДНР Денис Пушилин заявил во время большого интервью.

- Об увеличении зарплат и наполняемости бюджета не может быть и речи без развития экономики. А экономику нужно развивать с учетом текущих потребностей бизнеса. Нам обязательно необходимо в полной мере запускать кредитование. Здесь нужно ускоряться уже в этом году. Ждать больше нельзя. Это с учетом того, что запланировано выделение средств на компенсацию процентных ставок. Мы должны дать людям возможность пополнить, в том числе и оборотные свои средства, дать возможность развивать свой бизнес. И это должны быть подъемные кредиты, - рассказал Денис Владимирович.

Напомним, что в Донецке прошло большое интервью с Главой ДНР. Денис Пушилин ответил на вопросы журналистов, касающиеся текущей ситуации в Донбассе. Трансляция встречи проходила в прямом эфире на телеканале «ЮНИОН», посмотреть ее можно было также в YouTube и соцсетях.

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