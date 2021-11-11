Большое интервью Главы ДНР продлилось почти 2 часа 20 минут

Денис Пушилин ответил на десятки вопросов журналистов. Фото: denis-pushilin.ru

Сегодня, 11 ноября, во время Большого интервью Глава ДНР Денис Пушилин ответил на десятки вопросов представителей республиканских и зарубежных средств массовой информации. С представителями прессы руководитель государства общался почти 2 часа 20 минут.

Напомним, что в Большом интервью представителям СМИ Глава ДНР Денис Пушилин ответил на вопросы, которые касаются всех сторон жизнедеятельности Республики - от обострения ситуации на линии соприкосновения до социально-экономического и культурного развития.

Трансляция встречи проходила в прямом эфире на телеканале «ЮНИОН», посмотреть ее можно также в YouTube и социальных сетях.

Большое интервью Главы ДНР Дениса Пушилина: прямая трансляция

Ожидается, что большое интервью Главы ДНР Дениса Пушилина продлится несколько часов (подробнее)