Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика11 ноября 2021 14:31

Большое интервью Главы ДНР продлилось почти 2 часа 20 минут

Денис Пушилин ответил на вопросы представителей республиканских и зарубежных средств массовой информации
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Денис Пушилин ответил на десятки вопросов журналистов. Фото: denis-pushilin.ru

Денис Пушилин ответил на десятки вопросов журналистов. Фото: denis-pushilin.ru

Сегодня, 11 ноября, во время Большого интервью Глава ДНР Денис Пушилин ответил на десятки вопросов представителей республиканских и зарубежных средств массовой информации. С представителями прессы руководитель государства общался почти 2 часа 20 минут.

Напомним, что в Большом интервью представителям СМИ Глава ДНР Денис Пушилин ответил на вопросы, которые касаются всех сторон жизнедеятельности Республики - от обострения ситуации на линии соприкосновения до социально-экономического и культурного развития.

Трансляция встречи проходила в прямом эфире на телеканале «ЮНИОН», посмотреть ее можно также в YouTube и социальных сетях.

Большое интервью Главы ДНР Дениса Пушилина: прямая трансляция

Ожидается, что большое интервью Главы ДНР Дениса Пушилина продлится несколько часов (подробнее)