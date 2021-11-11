Большое интервью Главы ДНР: С нового года компенсация населению на приобретение угля вырастет на 20 процентов

Денис Пушилин отвечает на вопросы журналистов. Фото: denis-pushilin.ru

Сегодня, 11 ноября, во время Большого интервью Глава ДНР Денис Пушилин ответил на вопрос журналиста ДНР-Онлайн о том, как будет решаться проблема обеспечения углем населения.

Глава ДНР отметил, что уже 25 тысяч жителей льготной категории получили 150 тысяч тонн угля.

- При этом власти сталкиваются с дилеммой: выдавать жителям уголь или выплачивать компенсацию, - сказал Денис Пушилин.

Он сообщил, что люди часто жалуются на качество угля, который им привозят. В то же время компенсации недостаточно для покупки нужного количества угля хорошего качества. Поэтому с января 2022 года сумма денежной компенсации на приобретение угля вырастет на 20%. При этом Глава ДНР обратил внимание, чтобы не было бюрократических проволочек при оформлении документов и получением выплат и доставки угля.

Напомним, что в Большом интервью представителям СМИ Глава ДНР Денис Пушилин отвечает на вопросы, которые касаются всех сторон жизнедеятельности Республики - от обострения ситуации на линии соприкосновения до социально-экономического и культурного развития. Трансляция встречи проходит в прямом эфире на телеканале «ЮНИОН», посмотреть ее можно также в YouTube и социальных сетях.

Большое интервью Главы ДНР Дениса Пушилина: прямая трансляция

Ожидается, что большое интервью Главы ДНР Дениса Пушилина продлится несколько часов (подробнее)