Денис Пушилин заявил, что работы по газификации населенных пунктов ДНР будут продолжены и в следующем году

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

На фоне острого дефицита энергоносителей, что испытывает сейчас Украина, ситуация с газифицированием населенным пунктов в ДНР выглядит более чем привлекательно. В этом году в Республике приступили к работам по постройке подводящего газопровода в Дебальцево. Они продолжатся и в следующем году. Об этом заявил Глава ДНР Денис Пушилин во время большого интервью в Донецке.

- У нас близкие и дружественные отношения с Российской Федерацией, соответственно, газ по очень вменяемой цене. Почему нам не уделить внимание и не газифицировать населенные пункты, которые до этого не были газифицированы никогда? Это же совершенно другой подход и другой уровень жизни, - сказал он.

Как отметил Денис Пушилин, только с 2018 года в Республике удалось обеспечить газом больше тысячи абонентов в районе прифронтовой Горловки.

- Абсолютно точно, что с учетом наших возможностей и цен на газ эту работу необходимо продолжать. Поэтому она будет продолжена и в следующем году, и в течение всех лет до 2024 года - как и предусмотрено в рамках Программы, - подчеркнул Глава ДНР.

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