Большое интервью Главы ДНР: Положения доктрины «Русский Донбасс» будут закреплены законодательно

11 ноября проходит большое интервью Главы ДНР Дениса Пушилина. Фото: Администрация Главы ДНР

Сегодня, 11 ноября, во время Большого интервью Глава ДНР Денис Пушилин ответил на вопрос журналиста агентства ДАН о том, какие перспективы ожидают доктрину «Русский Донбасс».

Глава ДНР отметил, что власти Республики намерены законодательно закрепить ряд постулатов доктрины.

- Русский язык должен стать государствообразующим, - сказал Денис Пушилин.

Он сообщил, что законодательно будут урегулированы вопросы приоритета республиканского права над международным. Закреплен статус традиционной семьи, а также приоритет семейного воспитания детей. Закреплена особая роль Русской православной церкви в становлении культуры. Будет обеспечена защита исторической правды и подвига народа в Великой Отечественной войне.

Напомним, что в Большом интервью представителям СМИ Глава ДНР Денис Пушилин отвечает на вопросы, которые касаются всех сторон жизнедеятельности Республики - от обострения ситуации на линии соприкосновения до социально-экономического и культурного развития.

Трансляция встречи проходит в прямом эфире на телеканале «ЮНИОН», посмотреть ее можно также в YouTube и социальных сетях.

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