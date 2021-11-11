Возможно ли вещание телеканалов Республики на временно подконтрольной Киеву территории Донбасса

11 ноября проходит большое интервью Главы ДНР Дениса Пушилина. Фото: Администрация Главы ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе Большого интервью ответил на вопрос: возможно ли вещание радио и телеканалов ДНР на временно подконтрольной Киеву территории Донбасса?

- Трудно говорить про всю территорию бывшей Донецкой области. Но потому, что уже сделано, это юг Республики, который всегда страдал от того, что был недостаточно сильный сигнал. Они практически не принимали наши телеканалы. Так исторически сложилось, что они брали сигнал из Мариуполя. Ситуация поменялась. Сейчас берут сигнал из Донецка. Министерство связи уже установило оборудование, и такая возможность есть в Новоазовском и Тельмановском районах, - сказал Денис Владимирович.

Руководитель государства анонсировал, что на 2022 год запланирована установка оборудования для горловского направления.

- Поэтому, с учетом этих изменений, мы захватим очень серьезную часть, которая подконтрольна на данный момент еще Украине, - ответил Глава ДНР Денис Пушилин.

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