Большое интервью Главы ДНР: Выборы в Госдуму РФ для Дениса Пушилина прошли ожидаемо

11 ноября проходит большое интервью Главы ДНР Дениса Пушилина. Фото: Администрация Главы ДНР

Сегодня, 11 ноября, Глава ДНР Денис Пушилин во время своего большого интервью заявил, что для него выборы в Государственную Думу России прошли ожидаемо.

На избирательных участках в Ростовской области, где голосовали жители Республик Донбасса, почти 80 процентов проголосовали за партию «Единая Россия». Это значительно больше, чем поддержка даже самих ростовчан.

- Жители Донбасса поддерживают президента Российской Федерации. Партия, которая ассоциируется с Владимиром Владимировичем Путиным, – «Единая Россия». Решения в отношении Донбасса принимают члены именно этой партии, - рассказал Денис Пушилин.

При этом Глава Республики отметил, что все российские партии помогают жителям Донбасса – и КПРФ, и ЛДПР.

Напомним, что в Донецке проходит большое интервью с Главой ДНР. Денис Пушилин отвечает на вопросы журналистов, касающиеся текущей ситуации в Донбассе. Трансляция встречи проходит в прямом эфире на телеканале «ЮНИОН», посмотреть ее можно также в YouTube и соцсетях.

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