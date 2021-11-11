Большое интервью Главы ДНР: В 2022 году для госслужащих станет обязательным наличие у них республиканского паспорта

11 ноября проходит большое интервью Главы ДНР Дениса Пушилина. Фото: Администрация Главы ДНР

Сегодня, 11 ноября, во время Большого интервью Глава ДНР Денис Пушилин ответил на вопрос журналиста телеканала «Оплот» о том, как решаются проблемы получения паспортов ДНР, очередь за которыми растянулась не на один год.

Глава ДНР отметил, что власти Республики постоянно совершенствуют работу подразделений Миграционной службы. В результате темпы оформления паспортов ДНР ускорились в два раза.

- Сейчас паспорта ДНР получили уже около 820 тысячи жителей, - сказал Денис Пушилин.

Он сообщил, что планируется в 2022 году обязательное наличие республиканского документа для госслужащих.

Напомним, что в Большом интервью представителям СМИ Глава ДНР Денис Пушилин отвечает на вопросы, которые касаются всех сторон жизнедеятельности Республики - от обострения ситуации на линии соприкосновения до социально-экономического и культурного развития.

Трансляция встречи проходит в прямом эфире на телеканале «ЮНИОН», посмотреть ее можно также в YouTube и социальных сетях.

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