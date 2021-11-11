Большое интервью Главы ДНР: Власти постараются сделать привлекательной для молодежи жизнь и работу в Республике

Денис Пушилин отвечает на вопросы журналистов. Фото: denis-pushilin.ru

Сегодня, 11 ноября, во время Большого интервью Глава ДНР Денис Пушилин ответил на вопрос журналиста телеканала «Юнион» о перспективах получения студентами российских дипломов.

Глава ДНР отметил, что власти Республики всячески поддерживают процесс получения дипломов РФ и российской аккредитации вузов. В 2020 году дипломы РФ получили 1597 выпускников вузов, а в 2021-м – 3695.

- При этом мы не ограничиваем дальнейшие возможности выпускников. Неправильно «запирать» их в Республике, устраивать «железный занавес», - сказал Денис Пушилин.

Он выразил надежду, что выпускники должны учитывать интересы Республики. А власти постараются сделать привлекательной для молодежи жизнь и работу в ДНР.

Напомним, что в Большом интервью представителям СМИ Глава ДНР Денис Пушилин отвечает на вопросы, которые касаются всех сторон жизнедеятельности Республики - от обострения ситуации на линии соприкосновения до социально-экономического и культурного развития.

Трансляция встречи проходит в прямом эфире на телеканале «ЮНИОН», посмотреть ее можно также в YouTube и социальных сетях.

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