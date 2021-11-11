МИД ЛНР: Киев просит Донбасс о поставках угля и электроэнергии

Украина испытывает острый дефицит в энергоресурсах. Фото: antratsit.su

Украина испытывает острый дефицит в энергоресурсах и хочет начать закупать уголь и электроэнергию на Донбассе. С просьбой обсудить этот вопрос представители Киева обратились во время заседания экономподгруппы, которое прошло 9 ноября. Об этом сообщил полномочный представитель Луганской Народной Республики на переговорах в Минске, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

- Сверх повестки вчера на подгруппе по экономическим вопросам украинская сторона обратилась с просьбой обсудить вопрос коммерческих поставок электроэнергии и угля с Донбасса на Украину, - рассказал полпред.

Руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что республики с пониманием отнеслись к данной проблеме, особенно учитывая то, что это является большим шагом по направлению к восстановлению утраченных с Украиной социально-экономических связей - как это и предписывает Комплекс мер по выполнению минских соглашений. Поэтому на следующий день «повторно подтвердили готовность рассмотреть такую возможность».

- Однако, услышав это, представители Киева предпочли в ответ промолчать, - сообщил Дейнего.

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