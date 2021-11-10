Украинские переговорщики признали зависимость от «кураторов за морями»

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Михайлова. Фото: ДАН

Во время переговоров по Донбассу 9-10 ноября представители Республик попытались выяснить – с какими целями власти Украины сознательно наращивают эскалацию, причем не только реальными действиями, но и милитаристскими заявлениями, фейковыми видео и прочими пиар-акциями для нагнетания обстановки. Внятный ответ, традиционно, не прозвучал.

Возможно, дело в том, что представители Киева не могут принимать решение самостоятельно, напрямую завися от западных кураторов. Этот факт переговорщики уже не скрывают.

- На заседании группы по политическим вопросам говорили о важности определения зон разногласий между сторонами на основании имеющихся направленных позиций по Дорожной карте по урегулированию конфликта в Донбассе. Киевские делегаты выступили против, разоткровенничавшись, что имеют «кураторов за морями» и без консультаций с ними, видимо, обсуждать подобные рабочие моменты не были готовы, – заявила заместитель министра иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Михайлова.

Следующие заседания рабочих подгрупп и Контактной группы запланированы на 23 и 24 ноября соответственно.

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