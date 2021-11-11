В Лутугинском районе ЛНР 6-летний ребенок попал в больницу после семейного ужина

Врачи констатировали у ребенка множественные ожоги 1-2 степени Фото: Олег УКЛАДОВ

В Лутугинском районе ЛНР семейный ужин закончился травмами для двух человек - пострадали отец семейства и его шестилетняя дочь. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

Как оказалось, ребенок случайно опрокинул на себя тарелку только что снятого с кухонной плиты блюда.

- Вечером семья собиралась поужинать только что сваренным борщом. Отец с тарелкой проходил из кухни в гостиную через узкий коридор. В этот момент его 6-летняя дочь выбежала ему навстречу и уткнулась лицом в горячее блюдо. В итоге оба получили ожоги, - рассказали подробности в ведомстве.

Мать ребенка сразу же вызвала «скорую» помощь. Прибывшие на место происшествия медики осмотрели пострадавших и направили девочку в Луганскую РКБ. Отец в госпитализации не нуждался.

Врачи констатировали у ребенка ожоги левого уха, лица и груди 1-2 степени. После оказания первой помощи девочка продолжит лечиться дома.

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