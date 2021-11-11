Более половины из закрытых ранее магазинов Шахтерской птицефабрики вернулись к работе

В настоящий момент возобновили работу 30 из 50 торговых точек. Фото: agrodon.su

В мае этого года были закрыты все фирменные магазины, реализующие продукцию с Шахтерской птицефабрики. Как оказалось, это было связано со сменой арендатора. В данный момент большинство из торговых точек уже вернулись к работе. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей со ссылкой на Министерство агропромышленной политики и продовольствия Донецкой народной Республики.

- Из-за смены арендатора (ООО «Продэкотрейд») действительно наблюдалось закрытие фирменных магазинов «Шахтерская птицефабрика». В настоящий момент идет переоформление правоустанавливающих документов. Из 50 магазинов 30 уже функционируют, - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что оставшаяся часть магазинов будет открыта сразу же после регистрации всех необходимых документов в Фонде государственного имущества и проведения в помещениях ремонтных работ.

Напомним, ранее стало известно, что производственные мощности Шахтерской птицефабрики перешли под управление временного государственного администратора ООО «Экопродторг».

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