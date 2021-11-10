В ДНР предложили снизить предельную наценку на продукты с 30 до 10 процентов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Чтобы защитить права потребителей и своевременно отреагировать на повышение цен, министерство доходов и сборов Донецкой Народной Республики предложило снизить наценку на продовольственные товары с 30 до 10 процентов. Об этом заявила заместитель руководителя Миндоходов Елена Прокопенко.

- Это позволит выйти на проверки на более ранних этапах роста цен, а значит - сдержать его, – рассказала заместитель Министра доходов и сборов ДНР.

Сейчас представители министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики выходят на проверки предпринимателей, когда предельная наценка на продовольственные товары превышала 30 процентов.

Напомним, что Миндоходов и МВД Республики проведут проверки предпринимателей из-за спекулятивных цен на продукты.

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