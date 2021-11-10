Министр МВД ЛНР Игорь Корнет: В современных реалиях сотрудники полиции – это не только блюстители порядка и законности, но и защитники Республики

Игорь Корнет. Фото: МВД ЛНР
Министр внутренних дел Луганской Народной Республики Игорь Корнет поздравил коллег с профессиональным праздником.
- Человек в полицейской форме олицетворяет закон, справедливость. Заслужить доверие граждан и удержать его на должном уровне мы можем только ответственным отношением к делу, вниманием и отзывчивостью к проблемам каждого, слаженной и профессиональной работой, - сказал Корнет. - В современных реалиях сотрудники полиции – это не только блюстители порядка и законности, но и защитники Республики, успешно отражающие украинскую агрессию. К сожалению, иногда ценой своей жизни.
Министр отметил, что для каждого полицейского защита правопорядка и законности – не просто работа, а дело, которому они посвящают всю свою жизнь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава ДНР: Слаженная и стабильная работа органов внутренних дел – основа сильного государства
Денис Пушилин поздравил сотрудников органов внутренних дел Республики с профессиональным праздником (подробнее)