Глава ДНР: Слаженная и стабильная работа органов внутренних дел – основа сильного государства

Денис Пушилин Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил с профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел ДНР.

- Вы нашли свое призвание в почетной и благородной службе по защите справедливости и закона, - говорится в опубликованном в телеграм-канале руководителя государства тексте поздравления.

Денис Владимирович отметил, что многие из сотрудников органов внутренних дел неоднократно проявляли героизм при исполнении своего долга, заслуженно получив высокие государственные награды.

- Слаженная и стабильная работа органов внутренних дел – основа сильного государства, - подчеркивает Пушилин. - Она по силам только самоотверженным, мужественным и преданным закону людям. Тем, кто ставит перед собой высокие цели и добивается их.

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