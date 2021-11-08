9 и 10 ноября состоится очередной раунд переговоров по Донбассу

Встреча участников состоится в видеоформате Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ЛНР рассказали о вопросах, которые планируют обсудить переговорщики на заседаниях участников Контактной группы и ее рабочих подгрупп. В первую очередь представители Республики планируют обсудить механизмы, исключающие повторение инцидента с захватом украинскими военными наблюдателя представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Андрея Косяка.

- В центре внимания остается вопрос освобождения незаконно удерживаемого Украиной наблюдателя, - сообщили в министерстве иностранных дел.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что также во время переговоров планируют запросить от Украины подтверждение понимания запрета на применение любых беспилотных летательных аппаратов. В случае отказа действия украинской стороны будут трактоваться, как намерения Украины возобновить активные боевые действия на линии разграничения.

Очередной раунд переговоров Контактной группы запланирован на 10 ноября. За день до этого – 9 ноября – пройдут заседания рабочих подгрупп по вопросам политического урегулирования, гуманитарным вопросам, по вопросам экономики и восстановления и по вопросам безопасности.

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Встреча участников Контактной группы в видеоформате состоится 10 ноября (подробнее)