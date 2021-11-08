9 ноября в Донецке отключат электричество в четырех районах Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

9 ноября в Донецке часть абонентов Кировского, Киевского, Петровского и Пролетарского районов по причине плановых ремонтных работ останутся без света. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

С 8.00 до 16.00 свет будет отсутствовать по улице Чкалова, 1а, 12-56 (четная сторона), 5-59 (нечетная сторона) у жителей Старомихайловки (Кировский район столицы) и по улицам Леваневского, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67; Войкова, 39, 41, 43, 45-66, 68, 68а; Киселевская, 50, 52, 53-57, 58, 62 – в Петровском районе.

С 9.00 до 15.00 запланировано отключение электричества абонентам Пролетарского района по улице Щетинина, 20-25. С 9.00 до 16.30 - Киевского - ж/д № 17 по улице Кутузова.

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