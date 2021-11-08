Фоторепортаж: Как выглядит в Донецке улица имени Ефима Звягильского

В народе говорят, что «эту улицу построил Звягильский» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На Гладковке, что в Киевском районе Донецка, есть улица, названная в честь одного из самых известных политиков из Донецка, многолетнего директора шахты Засядько Ефима Звягильского. В народе говорят, что «эту улицу построил Звягильский». Подразумевается, что она была построена на средства шахты имени Засядько. А живут на ней в основном шахтерские семьи. Одни дождались своей очереди, а другие получили жилье по потере кормильца. Дончанка Елена Кияшко рассказала «КП», что у нее папа погиб на шахте. И им, хотя семья большая, давали однокомнатную квартиру. Поэтому ее мама пошли на прием к Ефиму Леонидовичу, так он не поверил своим ушам. Ударил кулаком по столу и вопрос решился. Сейчас семья Кияшко живет в двухкомнатной квартире.

Гладковка, улица им. Ефима Звягильского Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Гладковка, улица им. Ефима Звягильского Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Гладковка, улица им. Ефима Звягильского Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Гладковка, улица им. Ефима Звягильского Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На улице Ефима Звягильского больше порядка, чем в некоторых других микрорайонах Донецка. Дончане воспоминают, что Фима (так в народе его ласково называли) мечтал, чтобы Гладковка стала «Израилем в миниатюре». И кое-что ему удалось. В частности, навести порядок с инфраструктурой не только самой улицы (к слову, она тянется от улицы Челюскинцев до храма святого Пантелеймона Целителя), но и близлежащего частного сектора. Для жителей окраин Донецка просто фантастикой являются заасфальтированные улицы и канализация в частных домах. А тут, на Гладковке с этим все в порядке.

Гладковка, улица им. Ефима Звягильского Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Гладковка, улица им. Ефима Звягильского Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Гладковка, улица им. Ефима Звягильского Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Гладковка, улица им. Ефима Звягильского Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В микрорайоне Ефим Звягильский построил даже школу и детский садик. Новые просторные помещения оборудованы всем необходимым для воспитания и обучения детей. Жители говорят много теплых слов о Ефиме Леонидовиче, как о заботливом хозяйственнике, который никогда не забывал о простом народе, людях, трудившихся у него на шахте.

Гладковка, улица им. Ефима Звягильского Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Гладковка, улица им. Ефима Звягильского Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Гладковка, улица им. Ефима Звягильского Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Гладковка, улица им. Ефима Звягильского Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Гладковка, улица им. Ефима Звягильского Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК