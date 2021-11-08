Жителям республик Донбасса с детьми от 6 лет, получающим российский паспорт, нужно выезжать в пункты выдачи вместе Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В республиках Донбасса изменился порядок получения паспортов России жителями, имеющими детей в возрасте от шести лет. Об этом сообщает Центр общественных связей МВД ЛНР.

- В связи с внесением изменений в российское законодательство теперь жителям Республики в заявление о приеме в гражданство Российской Федерации которых были включены несовершеннолетние дети возрастом от шести лет и старше, для получения оформленных паспортов гражданина России обязательно необходимо выезжать в пункты выдачи совместно с детьми для прохождения обязательной дактилоскопической регистрации (в базу данных внесут следы пальцев рук, ладоней – рисунок кожи каждого человека неповторим. – Авт.), - сообщила представитель ЦОС МВД ЛНР Алена Панзу.

Напомним, что президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям республик Донбасса получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

По информации первого заместителя председателя комитета Государственной Думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, российское гражданство в упрощенном порядке уже получили более 600 тысяч жителей ЛНР и ДНР.

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