На приусадебном участке в Счастье появилась бронетехника украинских боевиков

ВСУ размещают технику уже и в огородах. ФОТО: Штаб ООС

ВСУ разместили бронетехнику на приусадебном участке в Счастье. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

- Боевики 79-й бригады ВСУ разместили один бронетранспортер БТР-80 и бронированную разведывательно-дозорную машину БРДМ-2 на приусадебном участке в населенном пункте Счастье, – говорится в сообщении ведомства.

Местные жители регулярно протестуют против того, что украинские силовики размещают свою технику у жилых домов, мирных объектов. Но мнения и обеспокоенность мирных жителей украинских вояк не волнуют.

В оборонном ведомстве Республики напомнили, что размещение киевскими силовиками вооружения и военной техники в населенных пунктах является нарушением третьего пункта Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

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