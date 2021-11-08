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Политика8 ноября 2021 11:09

ВСУ обстреляли юг ДНР

Под огонь попали пять сел
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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ВСУ обстреляли села в южном направлении ДНР. ФОТО: Штаб ООС

ВСУ обстреляли села в южном направлении ДНР. ФОТО: Штаб ООС

Вооруженные силы Украины пять раз за сутки обстреляли ДНР.

Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Обстрелы велись в направлении южных сел Заиченко, Коминтерново, Ленинское, Новая Марьевка и Саханка. Применялись минометы калибром 120 и 82 мм, гранатометы, стрелковое оружие. Было выпущено 34 боеприпаса калибром свыше 12,7 мм, - сказали в СЦКК..

Жертв среди мирного населения и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Южное и северное направления считаются для ВСУ стратегически важными. Обстреливают населенные пункты, расположенные там, регулярно. В последнее время интенсивность обстрелов этих направлений и окраин Донецка усилилась.

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