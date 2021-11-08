16 ноября в Ясиноватой пройдет День донора Фото: Сергей ГРАЧЕВ

16 ноября в Ясиноватой пройдет День донора. Всем желающим сдать кровь нужно обратиться в центральную районную больницу (ЦРБ) в кабинет № 16 (2-й этаж) с 8.00 до 11.00.

- Захватите паспорт и, желательно, амбулаторную карту с пропиской в Ясиноватой или Ясиноватском районе. Иногородним надо при себе иметь справки от нарколога, дерматолога, СЭС об эпидокружении по месту прописки, - рассказали в ЦРБ.

Сдавать кровь лучше после легкого завтрака. Сваренная на воде каша, сухое печенье. Нельзя жирное, острое, жареное и копченое. Накануне нужно пить больше жидкости, кроме алкогольных и молочных напитков.

Перед сдачей крови донорам предоставят чай и печенье. После - выдадут справку на работу на два дня отдыха по среднему заработку (1-й - в день кроводачи, 2-й - по выбору донора).

Запись предварительная.

Адрес ЦРБ: Ясиноватая, ул. 8 Марта, 1а.

Справки по телефону (071) 363 37 99.

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