В Донбассе комбат из 24-й бригады ВСУ ради встречи министра обороны снял подчиненных с передовых позиций

В окопах батальона осталось по два-три солдата вместо 8-10 положенных. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Командир батальона 24-й бригады ВСУ снял с боевых позиций большую часть солдат, чтобы задействовать их для встречи в зоне «операции объединенных сил» («ООС») нового министра обороны Украины Алексея Резникова. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По сведениям разведки НМ ЛНР, Резников планирует посетить командно-наблюдательный пункт (КНП) 2-го механизированного батальона 24-й бригады ВСУ в Попаснянском районе.

- С целью наведения показного порядка на КНП, в расположении подразделения и парковой зоне командир батальона Деркач приказал привлечь к работам весь свободный личный состав, в том числе, находящийся на передовых позициях, оставив при этом в окопах по два-три боевика вместо 8-10 положенных, - сказал Филипоненко.

Он уточнил, что в таком составе передовые позиции останутся до завершения визита министра обороны Украины.

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