С 1 декабря в ДНР изменят правила перевода денег между жителями

В Центробанке сообщили, что перевод будет невозможен без открытия счета. Фото: ЦРБ ДНР

С 1 декабря 2021 года Центральный республиканский банк (ЦРБ) ДНР не будет осуществлять переводы денежных средств по территории Республики между физическими лицами без открытия банковского счета. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В ЦРБ отметили, что выплата сумм переводов получателям или возврат сумм переводов отправителям по переводам, отправленным до 1 декабря и не полученным на 1 декабря, будет производиться через отделения банка в период с 1 по 31 декабря 2021 года.

Перевести деньги между физлицами по территории Республики можно через систему дистанционного обслуживания «ЦРБ Онлайн» с использованием банковских счетов в ЦРБ. А также через платежные терминалы самообслуживания ЦРБ и агентов с использованием реквизитов платежной карты получателя (номер карты и срок действия), выпущенной ЦРБ.

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