На шахте «Комсомолец Донбасса» от выпавшего куска породы пострадал крепильщик

Шахта «Комсомолец Донбасса» - крупнейшая в ДНР. Фото: МинУиЭ ДНР
6 ноября на шахте «Комсомолец Донбасса» в Кировском получил травму 33-летний горняк в результате обвала породы в угольной выработке. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС Республики.
- Выпавшим куском породы травмирован крепильщик шахты 1988 года рождения, - отметили в МЧС.
В ведомстве добавили, что горноспасатели из Тореза оказали неотложную медицинскую помощь пострадавшему и транспортировали его в учреждение здравоохранения.
Напомним, шахта «Комсомолец Донбасса» - крупнейшая в ДНР. Введена в эксплуатацию в 1980 году. На предприятии добывают уголь марок «А» (антрацит) и «Т» (тощий). Основной потребитель — Старобешевская ТЭС. Коллектив шахты насчитывает более 4500 человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Умер Ефим Звягильский – генерал №1 угольной отрасли
Ефим Звягильский умер от коронавируса (подробнее)