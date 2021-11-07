На шахте «Комсомолец Донбасса» от выпавшего куска породы пострадал крепильщик

Шахта «Комсомолец Донбасса» - крупнейшая в ДНР. Фото: МинУиЭ ДНР

6 ноября на шахте «Комсомолец Донбасса» в Кировском получил травму 33-летний горняк в результате обвала породы в угольной выработке. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

- Выпавшим куском породы травмирован крепильщик шахты 1988 года рождения, - отметили в МЧС.

В ведомстве добавили, что горноспасатели из Тореза оказали неотложную медицинскую помощь пострадавшему и транспортировали его в учреждение здравоохранения.

Напомним, шахта «Комсомолец Донбасса» - крупнейшая в ДНР. Введена в эксплуатацию в 1980 году. На предприятии добывают уголь марок «А» (антрацит) и «Т» (тощий). Основной потребитель — Старобешевская ТЭС. Коллектив шахты насчитывает более 4500 человек.

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