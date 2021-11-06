Умер Ефим Звягильский – генерал №1 угольной отрасли

Ефим Леонидович Звягильский имел огромное влияние на Донбассе. ФОТО: Личный архив

6 ноября 2021 года умер Ефим Звягильский, тридцать лет руководивший шахтой им. Засядько, депутат ВР восьми созывов и один из «отцов» довоенного Донецка.

Угольному генералу, как называли Звягильского, было 88 лет. За день до своей смерти он попал в реанимацию.

Ефим Звягильский родился 20 февраля 1933 в еврейской семье в городе Сталино (старое название Донецка).

В 1956 г. окончил горный факультет Донецкого индустриального института, специальность — горный инженер. Именно этой отрасли он посвятил всю жизнь. И даже будучи депутатом рекордные восемь сроков, не переставал руководить из Киева родной шахтой.

Его считали жестким руководителем, но своих он никогда не бросал – помогал в беде шахтерским семьям.

Его трудовой путь начался на шахте №13. С 1957 по 1970 гг. Ефим Звягильский прошёл путь от помощника начальника угольного участка до начальника шахты в Донецке. Следующие девять лет (1970—1979) он работал директором шахтоуправления «Куйбышевская», а в период с ноября 1979 г. по ноябрь 1992 г. — был директором шахты им. А. Ф. Засядько.

- Ефим Леонидович часто говорил не уголь, а уголек, - рассказывает горнорабочий Александр Иваненко. – Шахта у нас аварийная, но каждую аварию он пропускал через сердце, плакал на похоронах, а семьи не оставлял, помогал им.

В лихие 90 – е он был несколько месяцев мэром Донецка. Был и такой период, когда он уехал в Израиль, тогда политикам было легко попасть под разборки конкурентов.

В этот период жизни Ефим Леонидович говорил, что хочет умереть в Донецке.