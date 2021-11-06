Умер Ефим Звягильский

Ефим Леонидович Звягильский умер в возрасте 88 лет. ФОТО: Личный архив

6 ноября 2021 года умер один из самых известных угольных специалистов и политиков Ефим Леонидович Звягильский. Ему было 88 лет.

- Он всегда отстаивал интересы горняков, помогал семьям, - говорит горнорабочий Александр Иваненко. - Давно был в Киеве, но его поддержку мы чувствовали.

Ефим Леонидович умер от коронавирусной инфекции, за день до этого попал в реанимацию.

4 ноября стало известно, что его состояние после ковида резко ухудшилось, его привезли в реанимацию одной из киевских больниц. Через два дня Звягильского не стало.

В Донецке Ефим Леонидович известен как бессменный (почти три десятка лет) руководитель шахты Засядько - крупнейшего угольного предприятия Донбасса.

Ефим Звягильский много сделал и для города - строил дороги, помогал детским садикам, больницам.

Еще в 1986 году получил звание Героя Социалистического Труда.

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