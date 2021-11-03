В Макеевке осветят ранее темный участок объездной

В Макеевке осветят ранее темный участок дороги. Фото: администрация города

В южной части Макеевки коммунальщики приступили к монтажу новой линии освещения вдоль участка объездной дороги. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Макеевки Сергей Голощапов.

- Стартовали работы по монтажу новой линии освещения по объездной дороге в Горняцком районе от Чайкинского автотранспортного кольца до автотранспортного кольца 4/13, - написал мэр в своем телеграм-канале.

Ранее данный участок объездной не освещался. Работы ведутся силами муниципального предприятия администрации Макеевки «Перспектива». Протяженность линии составит больше 25 километров.

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