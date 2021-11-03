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Политика3 ноября 2021 10:52

Украинские военные в минувшие сутки не нарушали перемирие на линии соприкосновения с ДНР

А в предыдущие - обстрелами ВСУ в Республике были повреждены жилые дома
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ за минувшие сутки ни разу не нарушили перемирие на линии соприкосновения с ДНР. Фото: штаб ООС

ВСУ за минувшие сутки ни разу не нарушили перемирие на линии соприкосновения с ДНР. Фото: штаб ООС

Украинские военные не обстреливали территорию Донецкой Народной Республики за прошедшие 24 часа. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции.

- С 3.00 2 ноября по 3.00 3 ноября нарушений Комплекса дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня со стороны противника не зафиксировано, - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В предыдущие сутки, по данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские военные три раза обстреляли ДНР. Известно, что в Донецке в прифронтовом Киевском районе повреждены три дома.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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