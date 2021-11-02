В Киевском районе Донецка зафиксировали повреждения после вечернего обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли жилой дом в Донецке из тяжелых орудий. Фото: штаб «ООС»

В Донецке жители сообщают о многочисленных разрушениях после вчерашнего обстрела ВСУ. Для их фиксации на место происшествия уже отправилась оперативно-наблюдательная группа. Об этом рассказали представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- От администрации Киевского района Донецка поступила информация о ряде повреждений в результате обстрела со стороны ВСУ, - заявили они.

Напомним, вчера под огонь украинских силовиков попал пятиэтажный жилой дом на улице Стратонавтов в Донецке. Об этом сообщили жители в соцсетях.

По предварительной информации, где-то в районе 19.30 - 19.40 от двух выстрелов из тяжелого орудия со стороны позиций ВСУ произошло прямое попадание в кровлю дома. Отметим, что совсем недавно эту многоэтажку восстановили после повреждений 2014 года. Ключи от квартир получили 34 семьи, пять из которых уже успели заселиться.

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