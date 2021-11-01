Украинские военные обстреляли из тяжелого орудия пятиэтажку на Стратонавтов в Донецке, которую недавно восстановили

При обстрелах ДНР украинские военные стали регулярно использовать артиллерию. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Сегодня, 1 ноября, под обстрел украинских карателей попала пятиэтажка на улице Стратонавтов в Киевском районе, недалеко от бывшего аэропорта. Об этом сообщили жители в соцсетях.

В 19:30 - 19:40 в результате двух выстрелов из тяжелого орудия с позиций ВСУ произошло прямое попадание в кровлю жилого пятиэтажного дома. Пока официального подтверждения этой информации нет.

Отмечается, что дом совсем недавно восстановили после повреждений 2014 года. Ключи от квартир получили 34 семьи, пять уже успели въехать.

Дончане возмущаются по поводу обстрела. В тоже время задают закономерный вопрос: а стоило ли восстанавливать и заселять дом в обстреливаемом районе? Почему нельзя это делать в других – безопасных районах?

Напомним, что сегодня под мощный минометный обстрел попало село Веселое, которое находится рядом с улицей стратонавтов. Только по официальным данным представительства ДНР в СЦКК по населенному пункту было выпущено 16 мин калибром 120 мм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские военные нанесли мощный минометный удар по окраине Донецка

По селу Веселое на северо-западе столицы было выпущено 16 мин калибром 120 миллиметров (подробнее)