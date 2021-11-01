Украинские военные нанесли мощный минометный удар по окраине Донецка

При обстреле Донецка ВСУ использовали тяжелые 120-миллиметровые минометы. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Сегодня, 1 ноября, украинские военные нанесли мощный минометный удар по селу Веселое на северо-западе столицы ДНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 18.40 по району села Веселое было выпущено 16 мин калибром 120 миллиметров, - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрел велся с позиций ВСУ в районе села Опытное.

Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Также сегодня в 16:25 по району села Новая Марьевка, которая расположена рядом с райцентром Тельманово, была выпущена 1 ракета из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК). А в 13:35 были выпущены 3 гранаты из ручного противотанкового гранатомета (РПГ) по горловскому поселку Доломитное.

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